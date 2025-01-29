В матче «Акрон» — «Урарту» произошла стычка с участием Артёма Дзюбы

Во втором тайме товарищеского матча между тольяттинским «Акроном» и ереванским «Урарту» (Армения) произошла потасовка, активное участие в которой принял нападающий российского клуба Артём Дзюба. Игра прошла в Абу‑Даби. Итоговый результат — 2:0 в пользу «Акрона». Об этом сообщает «Матч ТВ».

После одного из единоборств защитник армянского клуба грубо, с использованием ненормативной лексики обратился к Артёму. Нападающий следом отправил оппонента на газон. После небольшой потасовки игра продолжилась, судья никого не наказал, а участники потасовки пожали друг другу руки. После инцидента Дзюба был заменён. Во встрече с «Урарту» он отметился голевой передачей.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице, набрав 22 очка. «Урарту» после 18 игр чемпионата Армении занимает второе место.

1 марта «Акрон» сыграет с «Пари Нижний Новгород» в рамках 19-го тура чемпионата России сезона-2024/2025.