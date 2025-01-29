Кирилл Панченко: вернуться в «Динамо» было моей мечтой, слава богу, она осуществилась

Бывший нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко высказался о своём возвращении в структуру клуба. Ранее стало известно, что он будет помогать Павлу Алпатову во второй команде бело-голубых в качестве тренера.

«Вернуться в «Динамо» было моей мечтой. Слава богу, эта мечта осуществилась, чему я очень рад. Определённые изменения произошли, база стала ещё лучше.

Честно говоря, я до настоящего момента не мог представить, что моя жизнь так кардинально изменится. Совсем недавно я говорил, что чувствую в себе силы, действительно мог продолжать играть. Но было глупо отказываться от такого хорошего варианта с командой, где меня ждут и куда зовёт тренер, который во мне лично заинтересован. Таких предложений у меня было совсем мало, поэтому я принял такое решение», — приводит слова Панченко официальный сайт бело-голубых.