Голевая передача Дзюбы помогла «Акрону» обыграть армянский «Урарту» в товарищеском матче

Завершился клубный товарищеский матч, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и ереванский «Урарту» (Армения). Итоговый результат — 2:0.

На 37-й минуте нападающий «Акрона» Солтмурад Бакаев открыл счёт. На 49-й минуте полузащитник Алекса Джурасович увеличил преимущество тольяттинцев, получив голевую передачу от форварда Артёма Дзюбы.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице, набрав 22 очка. «Урарту» после 18 игр чемпионата Армении занимает второе место.

1 марта «Акрон» сыграет с «Пари Нижний Новгород» в рамках 19-го тура чемпионата России сезона-2024/2025.