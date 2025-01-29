Голевая передача Дзюбы помогла «Акрону» обыграть армянский «Урарту» в товарищеском матче
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Завершился клубный товарищеский матч, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и ереванский «Урарту» (Армения). Итоговый результат — 2:0.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
29 января 2025, среда. 17:10 МСК
Акрон
Тольятти, Россия
Окончен
2 : 0
Урарту
Ереван, Армения
1:0 Бакаев – 37' 2:0 Джурасович – 49'
На 37-й минуте нападающий «Акрона» Солтмурад Бакаев открыл счёт. На 49-й минуте полузащитник Алекса Джурасович увеличил преимущество тольяттинцев, получив голевую передачу от форварда Артёма Дзюбы.
После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице, набрав 22 очка. «Урарту» после 18 игр чемпионата Армении занимает второе место.
1 марта «Акрон» сыграет с «Пари Нижний Новгород» в рамках 19-го тура чемпионата России сезона-2024/2025.
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