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«Там не только спортивный интерес». Экс-президент «Спартака» — о возможном трансфере Илича

«Там не только спортивный интерес». Экс-президент «Спартака» — о возможном трансфере Илича
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможном переходе сербского полузащитника «Торино» Ивана Илича в стан красно-белых. Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил € 15 млн плюс бонусы за трансфер итальянскому клубу.

«Таких денег «Торино» ни от кого больше не получит. Даже мечтать о таком там не могли. Не знаю, насколько этот футболист хорош, но думаю, что «Спартак» переплатит за него в полтора-два раза больше его реальной цены. Лично для меня всегда выглядят подозрительными покупки, когда приходят соотечественники тренера. У меня это вызывает саркастическую усмешку и подозрение. Я понимаю, что там не только спортивный интерес.

Это делается для того, чтобы другие заработали. В «Спартаке» постоянно берут игроков, чтобы кто-то заработал, а не для того, чтобы выиграть чемпионство. Пока эта практика не прекратится, всегда будут потуги, а потом – разочарование», — приводит слова Червиченко «Евро-Футбол.Ру».

В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 13 встречах «Торино» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующий трудовой договор Илича с командой из Турина рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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