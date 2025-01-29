Деметрадзе: Черчесову было тяжело в сборной Казахстана — не было хороших игроков

Бывший нападающий «Алании» и московского «Локомотива» Георгий Деметрадзе поделился мнением об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

«Логично, что Черчесов покинул сборную Казахстана, потому что не было результата. Но Станиславу Саламовичу было тяжело. В команде не было хороших футболистов, которые могли бы играть с такими соперниками. Возможно, что потом в сборной Казахстана будет играть больше молодых игроков.

Черчесов работал во многих клубах и сборных, был достигнут результат. Но период в Казахстане сложился неудачно. Скорее всего, у него будет пауза в работе, а затем найдётся клуб, который возьмёт его», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.