Барбоза: согласен с Аморимом — сейчас слабейший «Манчестер Юнайтед» в истории

Агент Паулу Барбоза высказался о «Манчестер Юнайтед», который возглавляет португальский тренер Рубен Аморим.

«Согласен с Аморимом — сейчас слабейший по результатам «Манчестер Юнайтед» в своей истории. Качество состава не соответствует уровню команды. В клубе нет тех игроков для модели, которую хочет видеть Рубен. Ему придётся как-то вести работу до конца сезона, исходя из того, что на следующий год будет так называемая революция в составе. Многие игроки уже завершили свой цикл в клубе. Они должны уйти. Один из примеров — Маркус Рашфорд», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.