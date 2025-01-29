Мостовой считает, что «Манчестер Сити» будет легче пройти в плей-офф ЛЧ, чем «ПСЖ»

Бывший полузащитник ряда европейских клубов Александр Мостовой поделился мнением о предстоящих встречах заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Манчестер Сити», «ПСЖ», «Брюгге» и «Штутгарту» нужны победы в предстоящих матчах. А ещё надо ждать потерь очков в других играх. Мне кажется, «Сити» будет полегче, потому что они встрепенулись и играют дома. А вот «ПСЖ» будет непросто, потому что «Штутгарт» — неплохая команда, которая примет парижан на своём поле», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает 25-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав восемь очков, «Брюгге» — 20-й (11 очков). «ПСЖ» находится на 22-м месте с 10 очками, у «Штутгарта» также 10 очков (24-е место).