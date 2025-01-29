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Константин Генич: не знаю, что за игрок Илич. Говорят, просто выносливый бегунок

Константин Генич: не знаю, что за игрок Илич. Говорят, просто выносливый бегунок
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Спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич прокомментировал новости о возможном переходе в московский «Спартак» полузащитника «Торино» Ивана Илича.

«Не знаю, что за игрок Илич. Говорят, просто выносливый бегунок, работоспособный. Но ничего такого вау на € 20 млн нет.

Приехал Барко, сразу же видно, что вау, работа телом, корпусом, головой, как исполняет, как держит мяч, как ведёт, видно, за что заплачено. Как вот Бителло за € 10 млн. Вот он приехал, и в первом же матче всё было видно. Мастера сразу видно.

По Иличу, не знаю, с теми же итальянцами разговаривал, просто говорят – работоспособный, выносливый балканец», — сказал Генич в выпуске «Коммент.Шоу».

В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 13 встречах «Торино» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей.

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