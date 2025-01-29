Игрок «Акрона» Бакаев рассказал о потасовке Дзюбы с защитником «Урарту»

Хавбек тольяттинского «Акрона» Солтмурад Бакаев заявил, что главный арбитр сам допустил стычку между нападающим Артёмом Дзюбой и защитником ереванского «Урарту» в товарищеском матче. Игра завершилась победой «Акрона» со счётом 2:0.

— Была небольшая стычка между Дзюбой и кем-то из защитников «Урарту». Что произошло в том эпизоде?

— Думаю, что сам судья виноват. В том эпизоде Дзюбу достаточно плотно опекали, можно было уже фол ставить хоть в любую сторону. Когда тебя постоянно цепляют сзади, а ты на утомлении уже, можешь где-то немного вскипеть. Это нормально. Судья мог просто не допустить этого. Это футбол, эмоции, — сказал Бакаев в эфире «Матч ТВ».

После одного из единоборств защитник «Урарту» грубо, с использованием ненормативной лексики обратился к Дзюбе. Нападающий следом отправил оппонента на газон. После небольшой потасовки игра продолжилась, судья никого не наказал, а участники потасовки пожали друг другу руки. После инцидента Дзюба был заменён.

5 февраля «Акрон» сыграет товарищеский матч с китайским «Чэнду Жунчэн».