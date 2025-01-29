Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Аталанта. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Акрона» Бакаев рассказал о потасовке Дзюбы с защитником «Урарту»

Игрок «Акрона» Бакаев рассказал о потасовке Дзюбы с защитником «Урарту»
Аудио-версия:
Комментарии

Хавбек тольяттинского «Акрона» Солтмурад Бакаев заявил, что главный арбитр сам допустил стычку между нападающим Артёмом Дзюбой и защитником ереванского «Урарту» в товарищеском матче. Игра завершилась победой «Акрона» со счётом 2:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
29 января 2025, среда. 17:10 МСК
Акрон
Тольятти, Россия
Окончен
2 : 0
Урарту
Ереван, Армения
1:0 Бакаев – 37'     2:0 Джурасович – 49'    

— Была небольшая стычка между Дзюбой и кем-то из защитников «Урарту». Что произошло в том эпизоде?
— Думаю, что сам судья виноват. В том эпизоде Дзюбу достаточно плотно опекали, можно было уже фол ставить хоть в любую сторону. Когда тебя постоянно цепляют сзади, а ты на утомлении уже, можешь где-то немного вскипеть. Это нормально. Судья мог просто не допустить этого. Это футбол, эмоции, — сказал Бакаев в эфире «Матч ТВ».

После одного из единоборств защитник «Урарту» грубо, с использованием ненормативной лексики обратился к Дзюбе. Нападающий следом отправил оппонента на газон. После небольшой потасовки игра продолжилась, судья никого не наказал, а участники потасовки пожали друг другу руки. После инцидента Дзюба был заменён.

5 февраля «Акрон» сыграет товарищеский матч с китайским «Чэнду Жунчэн».

Материалы по теме
В матче «Акрон» — «Урарту» произошла стычка с участием Артёма Дзюбы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android