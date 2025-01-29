Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Аталанта. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стивен Джеррард в ближайшее время покинет «Аль-Иттифак» — Джейкобс

Стивен Джеррард в ближайшее время покинет «Аль-Иттифак» — Джейкобс
Комментарии

Английский специалист Стивен Джеррард попросил руководство саудовского «Аль-Иттифака» отпустить его с поста главного тренера клуба. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, уход англичанина из клуба ожидается в ближайшее время. Отмечается, что Джеррард попросил об уходе по личным причинам. Клуб с уважением отнёсся к его решению и в данный момент готовит пакет документов для ухода. Это не обязательно конец отношений Джеррарда с Саудовской Аравией, поскольку он может быть открыт для роли в развитии футбола.

Английский специалист был назначен на должность главного тренера «Аль-Иттифака» летом 2023 года. До этого Джеррард возглавлял «Астон Виллу» и «Рейнджерс».

Материалы по теме
«Аль-Иттифак» Джеррарда лидирует в гонке за подписание Салаха летом — Caught Offside
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android