Стивен Джеррард в ближайшее время покинет «Аль-Иттифак» — Джейкобс

Английский специалист Стивен Джеррард попросил руководство саудовского «Аль-Иттифака» отпустить его с поста главного тренера клуба. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, уход англичанина из клуба ожидается в ближайшее время. Отмечается, что Джеррард попросил об уходе по личным причинам. Клуб с уважением отнёсся к его решению и в данный момент готовит пакет документов для ухода. Это не обязательно конец отношений Джеррарда с Саудовской Аравией, поскольку он может быть открыт для роли в развитии футбола.

Английский специалист был назначен на должность главного тренера «Аль-Иттифака» летом 2023 года. До этого Джеррард возглавлял «Астон Виллу» и «Рейнджерс».