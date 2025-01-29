ПСВ — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00

Сегодня, 29 января, состоится матч заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся нидерландский ПСВ и английский «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Филипс» в Эйндховене. Игру будет обслуживать немецкая бригада арбитров, которую возглавит Тобиас Штилер. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На данный момент ПСВ занимает 19-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 11 очков. «Ливерпуль» — первый (21 очко). По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.