«Боруссия» Дортмунд — «Шахтёр»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00

Сегодня, 29 января, состоится матч заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся немецкая «Боруссия» Дортмунд и украинский «Шахтёр». Встреча пройдёт на стадионе «Дортмунд» в одноимённом городе. Игру будет обслуживать шведская бригада арбитров, которую возглавит Гленн Нюберг. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На данный момент «Боруссия» занимает 14-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 12 очков. «Шахтёр» — 27-й (семь очков). По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.