Роналду: сын говорит: «Папа, Мбаппе лучше тебя». А я спрашиваю: «Кто забил больше голов?»

Сын нападающего саудовского «Аль-Насра» Матео Роналду считает, что форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе лучше отца.

«Мой сын Матео любит Мбаппе. Он говорит: «Папа, он лучше тебя». А я спрашиваю: «Кто забил больше голов?» Это забавно», — сказал Роналду в интервью Эду Агирре, которое выйдёт в эфир 3 февраля.

Напомним, Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, кто отличился 920 раз в официальных играх. Роналду забил пять мячей за «Спортинг», 145 — за «Манчестер Юнайтед», 450 — за мадридский «Реал», 101 — за «Ювентус», 85 — за «Аль-Наср» и 134 — в составе национальной команды. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.