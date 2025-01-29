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Роналду: сын говорит: «Папа, Мбаппе лучше тебя». А я спрашиваю: «Кто забил больше голов?»

Роналду: сын говорит: «Папа, Мбаппе лучше тебя». А я спрашиваю: «Кто забил больше голов?»
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Сын нападающего саудовского «Аль-Насра» Матео Роналду считает, что форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе лучше отца.

«Мой сын Матео любит Мбаппе. Он говорит: «Папа, он лучше тебя». А я спрашиваю: «Кто забил больше голов?» Это забавно», — сказал Роналду в интервью Эду Агирре, которое выйдёт в эфир 3 февраля.

Напомним, Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, кто отличился 920 раз в официальных играх. Роналду забил пять мячей за «Спортинг», 145 — за «Манчестер Юнайтед», 450 — за мадридский «Реал», 101 — за «Ювентус», 85 — за «Аль-Наср» и 134 — в составе национальной команды. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

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