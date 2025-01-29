Спортдиректор АВС высказался о переходе экс-игрока «Спартака» Тавареша

Спортивный директор португальского клуба АВС Педро Коррея высказался о переходе Томаша Тавареша из московского «Спартака».

«Мы очень рады, что Тавареш с нами. Мы были на рынке в поисках правого защитника, который мог бы составить конкуренцию Фернандо Фонсеке, бывшему игроку «Олимпика», представляющему Португалию. Когда мы узнали, что можем заполучить Томаша, не колебались ни секунды. Его дебют в чемпионате Португалии состоялся в возрасте 18 лет, в такой большой команде, как «Бенфика». Это отличная визитная карточка. Томас обладает теми качествами, которые нужны нашему тренеру, и его приход принесёт нашему тренеру только приятную головную боль», — сказал Коррея в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.