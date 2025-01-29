Гранат: дай бог, чтобы Антон Миранчук стал одной из главных звёзд чемпионата Швейцарии

Бывший футболист московского «Спартака» Владимир Гранат поделился мнением о российском полузащитнике швейцарского «Сьона» Антоне Миранчуке. Ранее хавбека раскритиковал главный тренер команды.

«Антон Миранчук не зря поехал в Швейцарию. Всё, что не делается, — к лучшему. Дай бог, чтобы травмы обошли его стороной, он заиграл на своём уровне и стал одной из главных звёзд чемпионата Швейцарии. Сейчас адаптация и мелкие травмы мешают ему заиграть на должном уровне», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Антон Миранчук перешёл в швейцарский клуб осенью 2024 года в статусе свободного агента. Предыдущим клубом россиянина был московский «Локомотив», воспитанником которого он является. В текущем сезоне Миранчук провёл за клуб в швейцарской Суперлиге девять матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.