Экс-президент «Локо» Геркус: «Зенит» сейчас был бы где-то во второй половине таблицы ЛЧ

Экс-президент московского «Локомотива» Илья Геркус высказался об уровне чемпионата России и команд РПЛ на данный момент.

— Вы смотрите европейские чемпионаты, Лигу чемпионов. Возможно сейчас понять, на каком уровне находится РПЛ? Чего бы условный «Зенит» смог добиться в Лиге чемпионов?

— Был бы где-то во второй половине ЛЧ. Можно подумать, что раньше было как-то по-другому, что он прорывался куда-то в полуфинал?

— Если смотреть объективно, чемпионат России стал слабее?

— Чемпионат, может быть, и не стал слабее. Но уровень топовых команд в Лиге чемпионов сильно вырос. Там дифференциация продолжает происходить. Первые команды лучших чемпионатов отрываются от последних всё сильнее и сильнее. Там есть команды с трансферными составами по € 1 млрд, трансферы осуществляются по € 100 млн, — приводит слова Геркуса «РБ Спорт».