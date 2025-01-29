«Зенит» близок к приобретению Саласара из «Браги» за € 22 млн — Record

Санкт-Петербургский «Зенит» близок к приобретению уругвайского полузащитника португальской «Браги» Родриго Саласара, сообщает Record.

По информации источника, между клубами достигнута принципиальная договорённость о переходе 25-летнего футболиста в российский клуб. Сумма трансфера может составить € 22 млн.

Саласар выступает в составе «Браги» с лета 2023 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2028 года. Ранее футболист также выступал за немецкие «Шальке», «Айнтрахт» и «Санкт-Паули» и польскую «Корону». Также уругваец находился в системе испанских клубов «Альбасете» и «Малага». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 16 млн.