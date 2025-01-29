Защитник «Челси» Аксель Дисаси интересен «Астон Вилле» — L’Equipe

«Астон Вилла» намерена арендовать защитника лондонского «Челси» Акселя Дисаси. Об этом сообщает L’Equipe.

По информации источника, «Астон Вилла» направила «Челси» первый запрос по аренде Дисаси без обязательного выкупа. Отмечается, что футболист, которым также интересуется «Вулверхэмптон», уже принял решение и хочет присоединиться к «Астон Вилле». Клубы ещё не достигли соглашения.

Напомним, Дисаси пополнил состав «Челси» в августе 2023 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость французского защитника, по информации портала Transfermarkt, составляет € 30 млн.