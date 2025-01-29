Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Аталанта. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Челси» Аксель Дисаси интересен «Астон Вилле» — L’Equipe

Защитник «Челси» Аксель Дисаси интересен «Астон Вилле» — L’Equipe
Комментарии

«Астон Вилла» намерена арендовать защитника лондонского «Челси» Акселя Дисаси. Об этом сообщает L’Equipe.

По информации источника, «Астон Вилла» направила «Челси» первый запрос по аренде Дисаси без обязательного выкупа. Отмечается, что футболист, которым также интересуется «Вулверхэмптон», уже принял решение и хочет присоединиться к «Астон Вилле». Клубы ещё не достигли соглашения.

Напомним, Дисаси пополнил состав «Челси» в августе 2023 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость французского защитника, по информации портала Transfermarkt, составляет € 30 млн.

Материалы по теме
«Сити» купил третьего новичка — звезду чемпионата Германии! LIVE трансферов зимы в мире
Live
«Сити» купил третьего новичка — звезду чемпионата Германии! LIVE трансферов зимы в мире
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android