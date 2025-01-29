Мостовой: чему радоваться в возрождении «Анжи»? Главное, чтобы клуб не исчез снова

Экс-полузащитник ряда европейских клубов Александр Мостовой высказался о возвращении махачкалинского «Анжи» в профессиональный футбол. Ранее клуб из Дагестана объявил, что с сезона-2025 будет выступать в третьем дивизионе России. Напомним, в 2022 году махачкалинская команда потеряла профессиональный статус и была расформирована. С осени 2024 года клуб выступал в любительской лиге.

«Плохо, когда у нас пропадают команды, а таких примеров много. Чему радоваться в возрождении «Анжи»? Самое главное, чтобы клуб не исчез снова. На фоне многих бедствующих команд появляются новые клубы. У нас огромная страна! Поэтому в каждом регионе должно быть по три-четыре команды.

А то страны с населением 5 млн жителей имеют сильные чемпионаты, а у нас страна с 150 млн, и мы радуемся, что кто-то появился, или ужасаемся, что кто-то исчезает. В этом главная беда. Зачем кричать про «Анжи»? Тем более я не знаю «Анжи» — я не играл в России», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.