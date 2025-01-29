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Тренер «Химок» Артига сравнил Бакаева с Ламином Ямалем

Тренер «Химок» Артига сравнил Бакаева с Ламином Ямалем
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Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига сравнил игрока своей команды Зелимхана Бакаева с вингером «Барселоны» Ламином Ямалем.

«Бакаев может ещё многое показать. Он быстрый, хорошо обыгрывает один в один. Думаю, он будет счастлив и рад услышать, что похож на Ямаля», — сказал Артига в эфире «Матч ТВ».

Напомним, права на Бакаева принадлежат санкт-петербургскому «Зениту». В текущем сезоне футболист принял участие в 18 матчах за «Химки», в которых забил шесть мячей. Арендное соглашение полузащитника с подмосковным клубом рассчитано до лета 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 2 млн.

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