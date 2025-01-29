ЦСКА объявил о переходе Виктора Мендеса в «Коло-Коло»

Полузащитник московского ЦСКА Виктор Мендес перешёл в чилийский «Коло-Коло». Об этом сообщила пресс-служба российского клуба на официальном сайте.

22 января чилийский клуб объявил об этом трансфере в социальных сетях, однако директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг эту информацию и заявил, что «чилийские коллеги несколько торопят события».

Первую половину сезона-2024/2025 25-летний Виктор Мендес провёл в самарских «Крыльях Советов» на правах аренды. Он сыграл 13 матчей за клуб во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Ранее было объявлено, что Виктор Мендес не вернулся из отпуска в расположение самарского клуба без объяснения причин.