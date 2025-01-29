Кирилл Панченко рассказал о своих функциях в тренерском штабе «Динамо-2»

Бывший футболист московского «Динамо» Кирилл Панченко рассказал о своих функциях в тренерском штабе второй команды бело-голубых.

«У меня будут функции полноценного тренера в штабе. В каждом упражнении, обсуждении или в теориях могу принимать участие, как и другие тренеры. У нас выстраивается живое общение. Когда нужно будет участвовать в тренировочном процессе, чем-то помочь или если кого-то будет не хватать, я также буду подключаться.

На данном этапе могу поделиться своим опытом с ребятами. Когда мы работаем над завершением, прошу не совершать моих ошибок: не бить выше или мимо, лучше дать вратарю шанс ошибиться, то есть бить по углам низом. Больше советую по атакующим действиям – как открыться, в какую ногу дать пас», — приводит слова Панченко официальный сайт бело-голубых.