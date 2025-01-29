Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Аталанта. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: Кокорин использовал слишком жёсткое слово в формулировке про РПЛ

Александр Мостовой: Кокорин использовал слишком жёсткое слово в формулировке про РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой поделился мнением о словах нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, заявившего о падении уровня чемпионата России, который наблюдается с 2019 года.

«Кокорин кому даёт интервью? Смолову? Он же вроде играет за «Краснодар». Я удивлён этим. Футбол ему не понравился и он решил пойти в блогеры? Что касается слов Кокорина об РПЛ, он использовал слишком жёсткое слово в формулировке. С другой стороны, мы говорили, что после чемпионата мира – 2018 уровень российского футбола потихонечку падает. Как сейчас сравнивать, если мы нигде не играем? Если взять четыре первые команды в РПЛ, у них в составе по 10 иностранцев, и ещё на замене по пять-шесть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Александр Кокорин выступал за московские «Динамо» и «Спартак», а также за санкт-петербургский «Зенит».

Материалы по теме
Колыванов — Кокорину: а сам ты где, в какой лиге играешь? Лучше бы молчал в тряпочку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android