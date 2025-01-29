Александр Мостовой: Кокорин использовал слишком жёсткое слово в формулировке про РПЛ

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой поделился мнением о словах нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, заявившего о падении уровня чемпионата России, который наблюдается с 2019 года.

«Кокорин кому даёт интервью? Смолову? Он же вроде играет за «Краснодар». Я удивлён этим. Футбол ему не понравился и он решил пойти в блогеры? Что касается слов Кокорина об РПЛ, он использовал слишком жёсткое слово в формулировке. С другой стороны, мы говорили, что после чемпионата мира – 2018 уровень российского футбола потихонечку падает. Как сейчас сравнивать, если мы нигде не играем? Если взять четыре первые команды в РПЛ, у них в составе по 10 иностранцев, и ещё на замене по пять-шесть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Александр Кокорин выступал за московские «Динамо» и «Спартак», а также за санкт-петербургский «Зенит».