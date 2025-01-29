Колыванов: будет позорно, если «Манчестер Сити» и «ПСЖ» не пройдут групповой этап

Известный российский специалист Игорь Колыванов высказался о заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. По словам Колыванова, «Манчестер Сити» и «ПСЖ» сильнее «Брюгге» и «Штутгарта», поэтому проиграть им и не пройти в групповой этап будет «позорно».

«Понятно, что «Манчестер Сити» и «ПСЖ» однозначно сильнее «Брюгге» и «Штутгарта». Однако всё упирается в один матч. Если бы команды играли как раньше, всё было бы по-другому. Сейчас всё брошено на плаху — у «Сити» и «ПСЖ» остаётся последний шанс, чтобы выйти в плей-офф. Эти клубы сделают всё, чтобы пройти дальше. Будет позорно, если команды с такими бюджетами и игроками не пройдут групповой этап», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.