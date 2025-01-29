«Арсенал» не смог подписать игрока «Астон Виллы» Олли Уоткинса — Фабрицио Романо

Лондонский «Арсенал» не смог подписать нападающего «Астон Виллы» Олли Уоткинса. Об этом сообщает инсайдер и журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, «Арсенал» сделал официальное предложение о трансфере Уоткинса за £ 60 млн. «Астон Вилла» сочла предложение несвоевременным, так как оно поступило накануне решающего матча в общем этапе Лиги чемпионов, и ответила отказом.

В нынешнем сезоне Уоткинс провел 30 встреч во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и отдал восемью результативными передачами.

«Астон Вилла» встретится с «Селтиком» в четверг, 29 января, в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Начало встречи запланировано на 23:00 мск.