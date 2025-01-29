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В «Зените» отреагировали на новость о переходе Саласара из «Браги» за € 22 млн

В «Зените» отреагировали на новость о переходе Саласара из «Браги» за € 22 млн
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Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи о подписании центрального полузащитника португальской «Браги» Родриго Саласара. Сообщалось, что клубы достигли принципиального соглашения о трансфере хавбека за € 22 млн.

«Ждите официальных сообщений», — приводит слова Медведева Metaratings.

Ранее полузащитником интересовался московский «Спартак». В нынешнем сезоне Саласар сыграл за «Брагу» 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 16 млн.

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