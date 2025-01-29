Генич высказался о стоимости игрока «Ростова» Глебова, которого хочет приобрести «Динамо»

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о возможном переходе полузащитника «Ростова» Данила Глебова в московское «Динамо». Ранее стало известно, что бело-голубые предложили € 8 млн за футболиста.

«€ 8 млн — его цена? В нынешних реалиях и с учётом того, как ведёт дела «Ростов», кажется, за эти деньги клуб его не отдаст. «Ростов» выставил планку в € 10 млн для «Спартака», сейчас – для «Динамо», чтобы здесь и сейчас взять альтернативу.

Но играет ли Глебов на € 10 млн? Большой вопрос. Если бы взяли легионера, какого-нибудь бразильца за € 10 млн, у нас было бы отношение совершенно другое к этому трансферу. Когда за нашего игрока платят столько, мы скажем, что сошли с ума. Я думаю, что за Глебова адекватная цена, даже в нынешних реалиях – € 6−7 млн, ну, € 8 млн, может быть.

«Ростов» может считать, что он стоит € 10 млн. Они могут считать, что он стоит и € 50 млн, однако если сразу принесёте € 10 млн, то забирайте. Но то, что «Динамо» нужен игрок на эту позицию, да», — сказал Генич в выпуске «Коммент.Шоу».

Глебову 25 лет, за «Ростов» он выступает с 2019-го. Действующий контракт Данила с жёлто-синими рассчитан до конца июня 2028 года. В нынешнем сезоне Глебов провёл 23 матча за команду во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского полузащитника в € 8 млн.