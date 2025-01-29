Колыванов считает, что Сильянов не станет игроком основного состава «Зенита»

Известный российский специалист Игорь Колыванов высказался о слухах, что защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов может перейти в санкт-петербургский «Зенит».

«Мне кажется, что Сильянов не станет игроком основного состава «Зенита». Клубу нужно временно заменить травмированного Караваева. Хотя Вячеслав также не был основным игроком, но выделялся, был на слуху и прогрессировал. В «Зените» высокие требования и задачи, поэтому Сильянову будет непросто заиграть там.

У «Локомотива» не такая большая скамейка, и каждый игрок на вес золота. Поэтому уход Сильянова будет болезненным для железнодорожников, но у них есть время, чтобы найти замену. Однако хорошие футболисты стоят больших денег, или вырастет ещё один вундеркинд», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Локомотив» и «Зенит» начали переговоры по поводу трансфера защитника.