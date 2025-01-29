Агент Сильянова высказался о возможном трансфере Александра в «Зенит» из «Локомотива»

Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы защитника московского «Локомотива» Александра Сильянова, отреагировал на информацию, что его клиент не против продолжить карьеру в санкт-петербургском «Зените».

«Сильянов не против перехода в «Зенит»? Эта информация абсолютно не соответствует действительности, потому что порядок должен быть такой: сначала договариваются клубы, а уже после этого, если стороны договорятся, мы будем разговаривать по личным условиям. Соответственно, пока на сегодняшний день «Локомотив» и «Зенит» не договорились, у нас никаких контактов с представителями петербургского клуба не было. Их и не могло быть.

К решению нужно подойти взвешенно. Мы пока даже не понимаем, какие условия «Зенит» может предложить. Поэтому рассуждать пока не о чём. Надо послушать, пообщаться с клубом и после этого понять, имеет ли смысл переход. Повторюсь, пока контактов с представителями «Зенита» не было.

В какой стадии переговоры между клубами? Сложно прокомментировать, потому что информация, к сожалению, не доходит. Думаю, ещё общаются. Если, предположим, переговоры закончились бы неудачей, нам бы об этом сообщили, да и все об этом узнали бы. Наверное, определённый процесс ещё идёт. Надеюсь, в ближайшее время мы получим информацию и в зависимости от неё уже будем понимать, как двигаться», — приводит слова Кузьмичёва Sport24.

В нынешнем сезоне Сильянов сыграл за клуб 24 матча во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 6 млн.