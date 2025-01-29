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«Брест» — «Реал»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

«Брест» — «Реал»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
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Сегодня, 29 января, состоится матч 8-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся «Брест» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Стад дю Рудуру» в Генгаме (Франция). Игру будет обслуживать норвежская бригада арбитров, которую возглавит Эспен Эскос. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Брест
Брест, Франция
1-й тайм
0 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания

Стартовые составы команд:

«Брест»: Бизот, Лала, Шардонне, Кулибали, Лаж, Фернандеш, Камара, Маньетти, Бальде, Думбия, Ажорк.

«Реал»: Куртуа, Васкес, Тчуамени, Рюдигер, Менди, Модрич, Вальверде, Беллингем, Диас, Мбаппе, Родриго.

На данный момент «Брест» занимает 13-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 13 очков. «Реал» — 16-й (12 очков). По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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