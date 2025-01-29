Экс-игрок «Спартака» Юран назвал позиции, которые стоит усилить красно-белым

Экс-форвард «Спартака» Сергей Юран оценил шансы московского клуба на чемпионство в нынешнем сезоне чемпионата России и рассказал, какие позиции для этого нужно усилить.

«Шансы есть всегда. Самое главное — это как пройдёт подготовка к весенней части чемпионата. Потому что, насколько я знаю, Станкович ещё не был в такой ситуации, когда три месяца нужно только готовить команду на сборах. Всё будет понятно по первым играм. Всё-таки старт чемпионата «Спартак» провалил. Тренер пытался искать нужные сочетания: пробовал в три защитника играть, некоторых футболистов пытался использовать не на своих местах. А вот отрезок перед паузой «Спартак» неплохо провёл.

Что же касается уровня состава, то команде в любом случае нужны усиления. Если брать «Зенит» и «Краснодар», то, при всём уважении к игрокам «Спартака», некоторые позиции нуждаются в более серьёзных футболистах. На мой взгляд, обязательно нужен центральный защитник. Было бы неплохо взять левого защитника. Ещё пригодился бы полузащитник оборонительного плана и нападающий таранного типа, каким был Зе Луиш.

Потому что порой бывают матчи с соперниками с низким блоком, которые больше играют от обороны. И тут команде будет нужен игрок, который умеет продавить. Поэтому я бы сказал, что три-четыре человека на эти позиции нужны «Спартаку». Но брать иностранцев просто ради того, чтобы взять — это бессмыслица. Нужны такие футболисты, которые будут выше на голову тех, кто сейчас находится в команде», — приводит слова Юрана Legalbet.

После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 37 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича сыграют с «Оренбургом». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.