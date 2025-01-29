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Роман Абрамович недоплатил около £ 1 млрд Великобритании в виде налогов — BBC

Роман Абрамович недоплатил около £ 1 млрд Великобритании в виде налогов — BBC
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Бывший владелец «Челси» Роман Абрамович на заплатил Великобритании около £ 1 млрд в виде налогов на инвестиции. Об этом сообщили BBC, изучив утёкшие документы.

Утекшие документы показывают, что Роман Абрамович через компанию Keygrove Holdings Ltd на Британских Виргинских островах инвестировал около $ 6 млрд в западные хедж-фонды в период с конца 1990-х по начало 2020-х годов. Эти инвестиции принесли ему около $ 3,8 млрд прибыли.

Ключевую роль в этой схеме играл Евгений Швидлер, бывший директор футбольного клуба «Челси», который управлял инвестициями от имени компаний с Британских Виргинских островов. Швидлер, проживавший в Великобритании и имеющий британское гражданство, получил широкие полномочия. Так как управлением компаниями занимался человек в Великобритании, то прибыль должна облагаться налогом так, как если бы это была британская компания.

Напомним, Роман Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. После санкций, выдвинутых против российских олигархов в 2022 году, бизнесмен принял решение продать английский клуб.

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