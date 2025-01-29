Супруга Карпина предположила, какое место займёт «Ростов» по итогам сезона РПЛ

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» и национальной команды России Валерия Карпина, предположила, какое место займут жёлто-синие по итогам текущего сезона чемпионата России.

«Как жена главного тренера и болельщица я, с одной стороны, должна говорить, что пятёрка обязательно будет. Но если говорить реалистично, то шестое‑восьмое место, потому что «Зенит», «Краснодар», ЦСКА, «Динамо», «Спартак», «Локомотив» — серьёзные большие клубы. Они тогда куда все, если мы будем выше шестёрки? (смеётся). Понятно, что должны быть амбиции, это спорт. Но реалистичная картина — шестое‑восьмое место», — сказала Карпина в эфире «Матч ТВ».

После 18 туров РПЛ «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице, набрав 26 очков. В следующем туре подопечные Валерия Карпина сыграют с московским «Динамо». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.