Форвард «Родины» Тимошенко: куда угодно в Европу не поеду

Нападающий московской «Родины» Иван Тимошенко рассказал, что не ставит себе цели по забитым голам, а также поделился мыслями о возможном переходе в европейский клуб.

– В прошлом сезоне вы поделили второе место в списке лучших бомбардиров Мелбет-Первой лиги с 14 голами. Сейчас есть какая-то цель по голам в оставшихся 13 матчах?

– Я никогда не ставлю какие-то цели, сколько нужно забить. Для меня всегда важно, чтобы моя команда выигрывала и решала какие-то важные задачи. Тогда у футболистов этой команды появляются предложения и они сами развиваются.

– Вы бы рассмотрели варианты в Европе?

– В зависимости от того, какая страна и какая лига. Куда угодно не поеду. Если бы топ-7 лиг, то рассмотрел бы.

– А из других лиг?

– Если это высшие лиги стран и команды борются за попадание в еврокубки, то это одно. А если команды, которые там борются за выживание, то, думаю, что нет, — приводит слова Тимошенко «РБ Спорт».

Нападающий выступал в первой половине сезона в составе тольяттинского «Акрона». В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Иван Тимошенко провёл 11 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Также на счету нападающего пять игр и один гол в Фонбет Кубке России. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 800 тыс.