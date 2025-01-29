Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Аталанта. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Родины» Тимошенко: куда угодно в Европу не поеду

Форвард «Родины» Тимошенко: куда угодно в Европу не поеду
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московской «Родины» Иван Тимошенко рассказал, что не ставит себе цели по забитым голам, а также поделился мыслями о возможном переходе в европейский клуб.

– В прошлом сезоне вы поделили второе место в списке лучших бомбардиров Мелбет-Первой лиги с 14 голами. Сейчас есть какая-то цель по голам в оставшихся 13 матчах?
– Я никогда не ставлю какие-то цели, сколько нужно забить. Для меня всегда важно, чтобы моя команда выигрывала и решала какие-то важные задачи. Тогда у футболистов этой команды появляются предложения и они сами развиваются.

– Вы бы рассмотрели варианты в Европе?
– В зависимости от того, какая страна и какая лига. Куда угодно не поеду. Если бы топ-7 лиг, то рассмотрел бы.

– А из других лиг?
– Если это высшие лиги стран и команды борются за попадание в еврокубки, то это одно. А если команды, которые там борются за выживание, то, думаю, что нет, — приводит слова Тимошенко «РБ Спорт».

Нападающий выступал в первой половине сезона в составе тольяттинского «Акрона». В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Иван Тимошенко провёл 11 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Также на счету нападающего пять игр и один гол в Фонбет Кубке России. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 800 тыс.

Материалы по теме
«Акрон» и «Родина» сыграли вничью в контрольном матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android