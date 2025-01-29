«Интер» — «Монако»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 29 января, состоится матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся «Интер» и «Монако». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу обслужит боснийская бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Интер»: Зоммер, Павар, де Врей, Бастони, Думфрис, Барелла, Аслани, Мхитарян, Димарко, Мартинес, Тюрам.

«Монако»: Маецки, Мависса, Керер, Салису, Вандерсон, Камара, Аклуиш, Закария, Минамино, Головин, Эмболо.

После семи сыгранных матчей в активе миланского «Интера» 16 набранных очков. «Нерадзурри» находятся на четвёртом месте в турнирной таблице. «Монако» набрал 13 очков и расположился на 10-й строчке. Возглавляет таблицу Лиги чемпионов «Ливерпуль», набравший 21 очко.