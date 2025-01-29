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Колыванов: «Анжи» будут нужны огромные финансы, чтобы вернуться на прежний уровень

Колыванов: «Анжи» будут нужны огромные финансы, чтобы вернуться на прежний уровень
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Известный российский специалист Игорь Колыванов прокомментировал новости о возрождении махачкалинского «Анжи», который будет выступать в третьем дивизионе России.

«Анжи» будут нужны огромные финансовые вложения, чтобы вернуться на прежний уровень. Но радует, что команда возрождается. Если там хотят хорошую команду, будет непросто, ведь они начинают с чистого листа. Дай бог, чтобы получилось. Но не как 10 лет назад», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Анжи» — бронзовый призёр чемпионата России — 2012/2013, финалист Кубка России — 2000/2001 и 2012/2013. 3 июня 2022 года пресс-служба клуба официально объявила, что команда не сумела получить лицензию на следующий сезон, что означает автоматическое лишение профессионального статуса.

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