Колыванов: «Анжи» будут нужны огромные финансы, чтобы вернуться на прежний уровень

Известный российский специалист Игорь Колыванов прокомментировал новости о возрождении махачкалинского «Анжи», который будет выступать в третьем дивизионе России.

«Анжи» будут нужны огромные финансовые вложения, чтобы вернуться на прежний уровень. Но радует, что команда возрождается. Если там хотят хорошую команду, будет непросто, ведь они начинают с чистого листа. Дай бог, чтобы получилось. Но не как 10 лет назад», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Анжи» — бронзовый призёр чемпионата России — 2012/2013, финалист Кубка России — 2000/2001 и 2012/2013. 3 июня 2022 года пресс-служба клуба официально объявила, что команда не сумела получить лицензию на следующий сезон, что означает автоматическое лишение профессионального статуса.