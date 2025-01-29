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«Штутгарт» — «ПСЖ»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025

«Штутгарт» — «ПСЖ»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025
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Сегодня, 29 января, состоится матч заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся немецкий «Штутгарт» и французский «Пари Сен-Жермен». Встреча пройдёт на стадионе «Штутгарт Арена» в Штутгарте. Игру будет обслуживать итальянская бригада арбитров, которую возглавит Давиде Масса. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Штутгарт
Штутгарт, Германия
1-й тайм
0 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Баркола – 6'    

Стартовые составы играющих команд:

«Штутгарт»: Бредлов, Вагноман, Аль-Дахиль, Шабо, Миттельштадт, Каразор, Штиллер, Левелинг, Мийо, Фюрих, Ундав.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пако, Эрнандес, Заир-Эмери, Невеш, Витинья, Дембеле, Дуэ, Баркола.

На данный момент «Штутгарт» занимает 24-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 10 очков. «ПСЖ» — 22-й (10 очков). По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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