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«Спартак» может оформить переход Солари в ближайшее время — Soy del Millo

«Спартак» может оформить переход Солари в ближайшее время — Soy del Millo
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23-летний крайний нападающий «Ривер Плейт» Пабло Солари – в шаге от перехода в московский «Спартак». Об этом сообщает Soy del Millo.

По информации источника, трансфер футболиста может состояться в ближайшее время. Отмечается, что Солари уже сообщил главному тренеру «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо о своём желании уйти. Также подчёркивается, что аргентинец связался с полузащитником «Спартака» Эсекьелем Барко, чтобы узнать у него больше о команде и жизни в России.

Ранее сообщалось, что «Спартак» сделал официальное предложение «Ривер Плейт» о трансфере Пабло Солари в размере € 12 млн с учётом бонусов.

Солари выступает в составе «Ривер Плейт» с лета 2022 года. За этот период он принял участие в 110 матчах во всех турнирах, в которых забил 30 голов и сделал 17 результативных передач. Действующее трудовое соглашение 23-летнего игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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