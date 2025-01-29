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«Манчестер Сити» — «Брюгге»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов УЕФА 2024-2025

«Ман Сити» — «Брюгге»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
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Сегодня, 29 января, состоится матч заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Брюгге». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Англии. Игру будет обслуживать испанская бригада арбитров, которую возглавит Хосе Санчес Мартинес. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск. Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1-й тайм
0 : 0
Брюгге
Брюгге, Бельгия

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз, Аканджи, Гвардиол, Ковачич, Де Брёйне, Фоден, Нунес, Силва, Гюндоган, Холанд.

«Брюгге»: Миньоле, Ордоньес, Мехеле, Де Кёйпер, Сейс, Яшари, Ванакен, Дзолис, Оньедика, Тальби, Жутгла.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает 25-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав восемь очков. «Брюгге» — 20-й (11 очков). По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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