Панченко: Слуцкий мне многое дал как игроку, и сейчас я это анализирую уже как тренер

Бывший нападающий ЦСКА и московского «Динамо» Кирилл Панченко, недавно вошедший в тренерский штаб второй команды бело-голубых, ответил на вопрос, стиль какого из тренеров, с которыми он успел поработать за время своей карьеры, был ему ближе всего.

«Сложно выделить кого-то одного. Я старался что-то брать от каждого. Футбол не стоит на месте, и доминирование на поле – это первоочередная задача, как и игра с позиции силы. Это именно то, к чему нужно стремиться. В своё время это был Леонид Слуцкий, у которого была шикарная команда ЦСКА с очень качественными легионерами и хорошими русскими игроками в самом расцвете сил. В тот момент Слуцкий мне многое дал как игроку, и сейчас я это анализирую уже как тренер.

Повторюсь, я много у кого взял информации и сейчас буду изучать, погружаться в тренерство. В первую очередь я бы отметил контроль мяча, быстрый переход из обороны в атаку и обратно. То есть то, как стараются играть все в современном футболе», — приводит слова Панченко официальный сайт бело-голубых.