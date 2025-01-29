Российские игроки в Лиге чемпионов: Головин — в старте, Худяков и Сафонов — запасные

Сегодня, 29 января, состоятся встречи 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Представляем список матчей, в которых принимают участие российские игроки: «Интер» — «Монако», «Штурм» — «РБ Лейпциг», «ПСЖ» — «Штутгарт». Начало всех встреч — в 23:00 мск.

Полузащитник «Монако» Александр Головин начнёт матч с первых минут, вратарь «Штурма» Даниил Худяков и голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов — на скамейке запасных.

По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.