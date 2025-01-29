Ан. Мостовой: в «Зените» приняли Соболева таким, какой он есть, осталось игру наладить

Вингер санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался об адаптации в команде нападающего Александра Соболева. Напомним, форвард перешёл в стан сине-бело-голубых летом 2024 года из «Спартака».

«Уже приняли по всем пунктам таким, какой он есть (улыбается). Осталось только в футболе немного наладить. От него ведь все всё равно ждут голов. Да он и сам это понимает.

Один из признаков того, что игрока приняли, — шутки в его адрес? Он и сам подкалывает, и в ответ ему летит (улыбается). Но если серьёзно, Саша чем-то на Артёма Дзюбу похож. Во-первых, достиг определённого уровня во многом за счёт характера. Хейта в его сторону тоже немало. А он это всё спокойно переваривает и не обращает внимания. Саша — крепкий в этом плане», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Соболев принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.