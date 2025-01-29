Геркус: «Локомотив» без РЖД не сможет даже содержать стадион

Экс-президент московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что будет, если РЖД вдруг прекратит финансирование железнодорожников.

— При вас бюджет «Локомотива» был в районе 5,4 млрд рублей в год?

— Да, потом увеличился. Там пошли призовые от Лиги Европы и Лиги чемпионов.

— Допустим, РЖД убирают финансирование «Локомотива». Сможет клуб существовать тогда?

— В таком виде, как сейчас, нет. Он буквально даже стадион не сможет содержать.

— Тогда с точки зрения бизнеса зачем РЖД нужен такой актив, как «Локомотив»?

— Бизнесовой точки зрения там нет. Нет такого, что РЖД зарабатывают на «Локомотиве». Но РЖД всегда нужен был такой актив. Ответ лежит в прошлом. Это исторически сложившийся железнодорожный клуб, который 100 лет существует при всех предыдущих структурах Министерства путей сообщения.

Это не нами заведено, и к этому надо очень осторожно относиться. Это наследие, отчасти идентичность РЖД, его политики, мировосприятия. Люди, болельщики ждут, что эта история будет продолжена. Вопрос формы участия РЖД — больше контроля или самостоятельности — это обсуждаемо.

Но проводить черту и говорить, что «мы больше не знаем «Локомотив» и давать ничего не будем», нельзя. Они 100 лет вместе просуществовали. Никакого смысла в разрыве нет.

— Но с точки зрения бизнеса, например, «Лукойл» активно интегрирует «Спартак» в свою жизнедеятельность. Футболисты участвуют в каких-то акциях, а логотип клуба всегда красуется на стендах нефтяной корпорации.

— Это разные истории. «Локомотив» связан с РЖД намного дольше, чем «Лукойл» – со «Спартаком». «Локомотив» — один из самых старых социальных проектов железных дорог, как Дом культуры железнодорожников.

Если скажут «давайте сносить объект под торговый центр», это будет совершенно неправильно с точки зрения ценностей и бренда, — приводит слова Геркуса «РБ Спорт».