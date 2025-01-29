Тренер «Ростова» Карпин — о возможном уходе Глебова в «Динамо»: я тренирую, они общаются

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сказал, что не знает, в какой стадии находятся переговоры о переходе полузащитника жёлто-синих Данила Глебова в московское «Динамо».

— Какой стадион будет для Глебова домашним весной?

— Пока ростовский.

— Отпустите его в «Динамо»?

— Что значит «отпустите»? Он что, маленький, и его, как дочку, в кино отпустить?

— В какой стадии сейчас беседа и переговоры?

— Без понятия, эти вопросы не ко мне. Не знаю, я тренирую, они общаются. В какой стадии находится сейчас — не знаю. Знаю, что интерес есть или был, но прямо сейчас в какой стадии — без понятия, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Данил Глебов выступает за «Ростов» с 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл за клуб 23 матча во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 8 млн.

После 18 туров РПЛ «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице, набрав 26 очков. В следующем туре подопечные Валерия Карпина сыграют с московским «Динамо». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.