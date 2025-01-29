Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Аталанта. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вулверхэмптон» интересуется полузащитником киевского «Динамо» — Sky Sports

«Вулверхэмптон» интересуется полузащитником киевского «Динамо» — Sky Sports
Комментарии

Английский футбольный клуб «Вулверхэмптон» ведёт переговоры с киевским «Динамо» по поводу трансфера полузащитника украинской команды Владимира Бражко. Об этом сообщил Sky Sports.

По информации СМИ, «Вулверхэмптон» вышел на трансферный рынок в поисках полузащитника на фоне интереса к игроку английской команды Марио Лемине из Саудовской Аравии. Помимо Владимира Бражко, «волки» также рассматривают Акселя Дисаси из лондонского «Челси» и Кевина Дансо из французского «Ланса».

В текущем сезоне Владимир Бражко провёл за клуб во всех турнирах 25 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

Материалы по теме
Калафьори прокомментировал красную карточку Льюиса-Скелли в матче с «Вулверхэмптоном»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android