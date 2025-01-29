«Вулверхэмптон» интересуется полузащитником киевского «Динамо» — Sky Sports

Английский футбольный клуб «Вулверхэмптон» ведёт переговоры с киевским «Динамо» по поводу трансфера полузащитника украинской команды Владимира Бражко. Об этом сообщил Sky Sports.

По информации СМИ, «Вулверхэмптон» вышел на трансферный рынок в поисках полузащитника на фоне интереса к игроку английской команды Марио Лемине из Саудовской Аравии. Помимо Владимира Бражко, «волки» также рассматривают Акселя Дисаси из лондонского «Челси» и Кевина Дансо из французского «Ланса».

В текущем сезоне Владимир Бражко провёл за клуб во всех турнирах 25 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.