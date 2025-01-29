Валерий Карпин — о возможном уходе из «Ростова»: да, я устал. Нужна пауза

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался относительно своего возможного ухода из клуба.

— Возможно, вы уйдёте по окончании этого сезона?

— В этой жизни всё возможно, это во-первых. Во-вторых, возможно, не в конце сезона, а хоть завтра это может случиться. Почему нет?

— А что в голове у вас, когда вы произносите такое [слова о возможном уходе] на пресс-конференциях?

— То, что я говорил на пресс-конференциях, — это правда. Что я устал — да, устал. Да, мы обсуждали это с женой. Что я говорю, что устал, и я вру? Нет, я устал. Я и сейчас говорю, что я устал. Что нужна пауза. Когда она наступит – завтра, или через месяц, или через три, или в конце сезона — не знаю. Может быть, в конце сезона, может, через месяц, может, через неделю.

— Вы в октябре и сейчас — одинаковые состояния?

— А при чём здесь усталость-то? Она не только эмоциональная, она и физическая. Но от физической усталости можно за месяц восстановиться, а от эмоциональной месяца не хватает. Говорить про то, что это эмоции, не буду.

— По шкале от одного до 10 насколько вы устали?

— Не могу сказать, невозможно. Футболист после игры устал и не может двигаться — на 10 баллов. А потом другая игра, где он устал ещё больше. Тогда как это оценивать? Невозможно. Можешь или не можешь дальше играть и двигаться. Он это поймёт, когда наступит какой-то момент и он скажет: «Всё, я больше не могу». А в какой-то игре он думает, что больше не может, но всё равно бежит, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

После 18 туров РПЛ «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице, набрав 26 очков. В следующем туре подопечные Валерия Карпина сыграют с московским «Динамо». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.