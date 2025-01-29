«Байер» объявил о переходе нападающего Буэндии из «Астон Виллы» на правах аренды

Леверкузенский «Байер» на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего «Астон Виллы» Эмилиано Буэндии на правах аренды. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2024/2025.

Отмечается, что трансфер связан с травмой нападающего леверкузенской команды Мартена Терье, которую он получил в матче 18-го тура Бундеслиги с мёнхенгладбахской «Боруссией» (3:1). У француза выявлен разрыв ахиллова сухожилия.

В этом сезоне 28-летний Буэндия провёл 19 матчей во всех турнирах и отметился одним голом.

«Байер» занимает второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, заработав 42 очка после 19 встреч.