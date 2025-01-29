Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Аталанта. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Франк Артига назвал главных претендентов на победу в РПЛ

Франк Артига назвал главных претендентов на победу в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Считаю, что «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» — претенденты на чемпионство. «Спартак» великолепно завершил первую часть сезона. Сейчас у «Зенита» много изменений в составе. И, возможно, «Динамо» и «Локомотив», если хорошо проведут возобновление чемпионата. Борьба за топ‑5 будет интересной», — сказал Артига в эфире «Матч ТВ».

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 39 очков после 18 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший также 39 очков. Третье место с 37 очками занимает «Спартак». На четвёртой строчке находится московское «Динамо» с 35 очками. На пятом месте идёт «Локомотив», также набравший 35 очков.

Материалы по теме
Тренер «Химок» Артига сравнил Бакаева с Ламином Ямалем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android