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Лахиялов — о возвращении «Анжи»: Керимов не имеет никакого отношения к этому

Лахиялов — о возвращении «Анжи»: Керимов не имеет никакого отношения к этому
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Экс-форвард махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов отреагировал на информацию о возрождении дагестанского клуба. Ранее «орлы» объявили о намерении выступать в третьем дивизионе чемпионата России.

– Буквально пять минут назад я звонил в юридический отдел ФНЛ, узнавал подробности, насколько реально, чтобы «Анжи» вернулся в профессиональный футбол. И самый главный вопрос – будут ли долги прошлого «Анжи» висеть на нынешнем. Жду ответа от юридического отдела ФНЛ.

Думаю, если прошлые долги останутся в силе, то будет очень тяжело опять выступать в профессиональном статусе. А если долги списываются, то вполне реально, что в ближайшее время мы увидим «Анжи» на профессиональном уровне.

– Вы узнали просто из интереса или имеете какое-то отношение к «Анжи»?
– Каждый дагестанец, хочешь не хочешь, имеет отношение к «Анжи». Я просто для себя хотел узнать.

– В «Анжи» будут частные спонсоры?
– На любительском уровне – частные спонсоры. С одним из них я лично знаком. Это частный бизнес. Насколько его финансовые возможности позволят содержать команду на профессиональном уровне, я не знаю. Но у человека большой энтузиазм. Посмотрим, во что это выльется.

– Где будет играть «Анжи»?
– Скорее всего, на «Анжи-Арене». Не на основной, а на запасном поле. Или в так называемой школе Маркарова. Потом будут решать. В республике не так много стадионов, где можно играть на профессиональном уровне. Стадион «Динамо»? Реально, если получить сертификат на него. Насколько я знаю, это будет очень сложно. Потому что он немного в аварийном состоянии.

– Сулейман Керимов?
– Насколько я знаю, к сегодняшнему «Анжи» он никакого отношения не имеет. А что будет завтра, пока сказать не могу, — приводит слова Лахиялова «РБ Спорт».

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