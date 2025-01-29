Карпин рассказал о самом неожиданном подарке от своей супруги

Главный тренер «Ростова» и национальной команды России Валерий Карпин рассказал, какой самый необычный подарок получил от своей жены Дарьи.

«Самый необычный и неожиданный подарок от супруги – это видеопоздравление от моего любимого актёра. Она сделала и переслала его мне. Но самое сильное: когда я посмотрел это видео, я спросил: «А кто это?» Актёр был в гриме, я не узнал его и сначала не подумал, что такое может быть. Когда она сказала, я был в шоке. Это Даниил Воробьёв. У него все роли, которые я видел, классные. Однако самое главное, что все роли разные», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».