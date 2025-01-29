Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Аталанта. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин рассказал о самом неожиданном подарке от своей супруги

Карпин рассказал о самом неожиданном подарке от своей супруги
Комментарии

Главный тренер «Ростова» и национальной команды России Валерий Карпин рассказал, какой самый необычный подарок получил от своей жены Дарьи.

«Самый необычный и неожиданный подарок от супруги – это видеопоздравление от моего любимого актёра. Она сделала и переслала его мне. Но самое сильное: когда я посмотрел это видео, я спросил: «А кто это?» Актёр был в гриме, я не узнал его и сначала не подумал, что такое может быть. Когда она сказала, я был в шоке. Это Даниил Воробьёв. У него все роли, которые я видел, классные. Однако самое главное, что все роли разные», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Валерий Карпин — о возможном уходе из «Ростова»: да, я устал. Нужна пауза
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android